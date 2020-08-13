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    Хореограф Рон Юань поставит сиквел «47 ронинов». Его действие развернётся спустя 300 лет

    13 августа 2020
    Кот-император
    13.08.2020
    2471
    0 минут на чтение
    Хореограф Рон Юань поставит сиквел «47 ронинов». Фильм совместит элементы хоррора и киберпанка

    Рубрика «сиквел, который мы заслужили».

    Актёр, мастер единоборств, специалист по трюкам, режиссёр и хореограф Рон Юань поставит вторую часть фэнтезийного восточного боевика «47 ронинов». По словам Юаня, действие картины развернётся в будущем, спустя 300 лет после событий оригинала, а зрителей ждёт смесь хоррора, фильма о боевых искусствах, экшена и киберпанка.

    Детали сюжета, актёрский состав и команда пока не раскрываются. Продюсированием займётся студия Universal 1440 Entertainment.

    Оригинальный фильм Карла Ринша вышел в 2013 году, главную роль сыграл Киану Ривз. Кроме него сыграли Хироюки Санада, Ко Сибасаки, Таданобу Асано и Ринко Кикути. Картина основана на классическом японском боевике 1962 года «47 ронинов» (Chūshingura), который в свою очередь опирался на реальную историю группы самураев 18 века, что отправились мстить безжалостному сёгуну за смерть их хозяина.

    Фильм с Ривзом при бюджете в 175 миллионов долларов собрал по миру лишь 150 миллионов.

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    Кот-император
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