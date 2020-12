Хороним BioWare? Кейси Хадсон и Марк Дарра покинули студию

EA объявила, что глава BioWare Кейси Хадсон и исполнительный продюсер Dragon Age Марк Дарра решили покинуть студию.

Разработка новой Mass Effect, Dragon Age 4 и ребута Anthem продолжится без их участия.

Причем за DA4 будет отвечать выходец из Blizzard Кристиан Дэйли. Как отмечает компания, он — фантастический творческий лидер.

Сейчас EA ищет нового генерального директора BioWare, а пока эту должность займет Саманта Райан, которая возглавляла WB Games.

Напомним, создатель трилогии Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic Кейси Хадсон ушёл из студии в 2014 году ради работы в Microsoft, а в 2017-м вернулся. Тогда многие надеялись, что он сможет восстановить репутацию компании.

Ни Хадсон, ни Дарра не объяснили, почему они покидают BioWare. Однако оба отметили, что принять это решение было непросто.