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    Новости

    Хороним BioWare? Кейси Хадсон и Марк Дарра покинули студию

    4 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    04.12.2020
    1327
    0 минут на чтение
    Хороним BioWare? Кейси Хадсон и Марк Дарра покинули студию 1

    EA объявила, что глава BioWare Кейси Хадсон и исполнительный продюсер Dragon Age Марк Дарра решили покинуть студию.

    Разработка новой Mass Effect, Dragon Age 4 и ребута Anthem продолжится без их участия.

    Причем за DA4 будет отвечать выходец из Blizzard Кристиан Дэйли. Как отмечает компания, он — фантастический творческий лидер.

    Сейчас EA ищет нового генерального директора BioWare, а пока эту должность займет Саманта Райан, которая возглавляла WB Games.

    Напомним, создатель трилогии Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic Кейси Хадсон ушёл из студии в 2014 году ради работы в Microsoft, а в 2017-м вернулся. Тогда многие надеялись, что он сможет восстановить репутацию компании.

    Ни Хадсон, ни Дарра не объяснили, почему они покидают BioWare. Однако оба отметили, что принять это решение было непросто.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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