Инсайдер: дополнение The Burning Crusade для WoW выйдет в мае 2021 года

Стример и ютубер Staysafe рассказал со ссылкой на свои источники , что дополнение The Burning Crusade для World of Warcraft выйдет 4 мая 2021 года.

А релиз препатча с новыми талантами, заклинаниями и другим контентом намечено на 14 апреля.

По словам блогера, бета-тестирование стартует в середине февраля. Скорее всего, сразу после анонса в рамках ивента BlizzCon, который начнется 19 числа.

Другие инсайдеры тоже намекают, что в скором времени нас ждут новости по The Burning Crusade.

The TBC news is coming folks. Hold on to your butts, make sure you’re following all your favorite Classic streamers and stay safe out there… pic.twitter.com/SPzgN3BJpy

— Nano (@NanoNost) December 29, 2020