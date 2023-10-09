Исследование: топ книг по «Звёздным войнам»

Наш автор Денис Старостин для своего блога подготовил подборку лучших книг по «Звёздным войнам». Для этого он проанализировал восемь топов западных изданий (от CBR и Screenrant до Slash Film) и проранжировал список по количеству упоминаний. В результате получилось 64 романа, которые хотя бы раз назывались кем-то лучшими во вселенной ЗВ.

Вот как выглядит первая десятка:

«Наследник Империи» — Тимоти Зан (цикл «Трилогия Трауна»; Легенды) «Ученик Тьмы» — Кристи Голден «Потерянные звёзды» — Клаудия Грей «Путь разрушения» — Дрю Карпишин (цикл «Трилогия Дарта Бейна»; Легенды) «Траун» — Тимоти Зан (новый цикл «Трилогия Трауна») «Дарт Плэгас» — Джеймс Лусено (Легенды) «Последствия» — Чак Вендиг (трилогия «Последствия») «Меньшее зло» — Тимоти Зан (цикл «Трилогия Доминации) «Асока» — Э. К. Джонстон «Учитель и ученик» — Клаудия Грей

«Кеноби» Джона Джексона Миллера в таблице занимает 19 место (её упомянули 3 раза), а «Месть ситхов» Мэтью Стовера — тольо 25-е (про неё в списках вспомнили дважды). Кроме того, для многих позиций приведена оценка на сайте «Лаборатория фантастики».