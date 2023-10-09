    3
    Новости

    Исследование: топ книг по «Звёздным войнам»

    9 октября 2023
    Фото аватара
    09.10.2023
    1117
    0 минут на чтение
    Исследование: топ книг по «Звёздным войнам»

    Наш автор Денис Старостин для своего блога подготовил подборку лучших книг по «Звёздным войнам». Для этого он проанализировал восемь топов западных изданий (от CBR и Screenrant до Slash Film) и проранжировал список по количеству упоминаний. В результате получилось 64 романа, которые хотя бы раз назывались кем-то лучшими во вселенной ЗВ.

    Вот как выглядит первая десятка:

    1. «Наследник Империи» — Тимоти Зан (цикл «Трилогия Трауна»; Легенды)
    2. «Ученик Тьмы» — Кристи Голден
    3. «Потерянные звёзды» — Клаудия Грей
    4. «Путь разрушения» — Дрю Карпишин (цикл «Трилогия Дарта Бейна»; Легенды)
    5. «Траун» — Тимоти Зан (новый цикл «Трилогия Трауна»)
    6. «Дарт Плэгас» — Джеймс Лусено (Легенды)
    7. «Последствия» — Чак Вендиг (трилогия «Последствия»)
    8. «Меньшее зло» — Тимоти Зан (цикл «Трилогия Доминации)
    9. «Асока» — Э. К. Джонстон
    10. «Учитель и ученик» — Клаудия Грей

    «Кеноби» Джона Джексона Миллера в таблице занимает 19 место (её упомянули 3 раза), а «Месть ситхов» Мэтью Стовера — тольо 25-е (про неё в списках вспомнили дважды). Кроме того, для многих позиций приведена оценка на сайте «Лаборатория фантастики».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Во что поиграть в октябре 2023? Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Marvel’s Spider-Man 2 — и не только сиквелы
    0
    30726
    Во что поиграть в октябре 2023? Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Marvel’s Spider-Man 2 — и не только сиквелы

    Почему так много?

    Мир меняется
    0
    39219
    Комикс: Мир меняется

    Последний комикс Александра Ремизова

    Комикс: Выпадение в осадок 1
    0
    126140
    Комикс: Выпадение в осадок

    А вы говорили, фантастика оторвана от жизни!

    Фэнтезийные циклы из 80-х, на которые стоит обратить внимание и сегодня 8
    0
    135115
    Фэнтезийные циклы из 80-х, на которые стоит обратить внимание и сегодня

    Постапокалиптическая фантастика, которое маскируется под фэнтези, вдохновитель Джордж Мартина, нестареющая классика о драконах и старый новый взгляд на историю Короля Артура.

    Какие фильмы смотреть онлайн в октябре 2023? Ужасы в стиле ретро 1
    0
    174555
    Какие фильмы смотреть онлайн в октябре 2023? Ужасы в стиле ретро

    Все грани Хэллоуина: призраки американской провинции, ведьмы филиппинского леса и демоны Лос-Анджелеса.

    Комикс: Жи-Ши 1
    0
    213620
    Комикс: Жи-Ши

    Марь Иванна, есть контакт с высокоразвитой цивилизацией!

    «Кастлвания. Ноктюрн»: Французская революция с вампирами 3
    0
    213739
    «Кастлвания. Ноктюрн»: Французская революция с вампирами

    Без создателя оригинального сериала вампирская сага превратилась в подростковое фэнтези про социальную справедливость.

    Обзор настольной игры «Неон» 5
    0
    234388
    Обзор настольной игры «Неон»

    Несложная в освоении, стремительная, напряжённая и увлекательная «королевская битва».

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить