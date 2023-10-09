Исследование: топ книг по «Звёздным войнам»

Наш автор Денис Старостин для своего блога подготовил подборку лучших книг по «Звёздным войнам». Для этого он проанализировал восемь топов западных изданий (от CBR и Screenrant до Slash Film) и проранжировал список по количеству упоминаний. В результате получилось 64 романа, которые хотя бы раз назывались кем-то лучшими во вселенной ЗВ.
Вот как выглядит первая десятка:
- «Наследник Империи» — Тимоти Зан (цикл «Трилогия Трауна»; Легенды)
- «Ученик Тьмы» — Кристи Голден
- «Потерянные звёзды» — Клаудия Грей
- «Путь разрушения» — Дрю Карпишин (цикл «Трилогия Дарта Бейна»; Легенды)
- «Траун» — Тимоти Зан (новый цикл «Трилогия Трауна»)
- «Дарт Плэгас» — Джеймс Лусено (Легенды)
- «Последствия» — Чак Вендиг (трилогия «Последствия»)
- «Меньшее зло» — Тимоти Зан (цикл «Трилогия Доминации)
- «Асока» — Э. К. Джонстон
- «Учитель и ученик» — Клаудия Грей
«Кеноби» Джона Джексона Миллера в таблице занимает 19 место (её упомянули 3 раза), а «Месть ситхов» Мэтью Стовера — тольо 25-е (про неё в списках вспомнили дважды). Кроме того, для многих позиций приведена оценка на сайте «Лаборатория фантастики».
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