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    Издательство «КомпасГид» запустило конкурс рукописей для писателей фэнтези-литературы

    26 мая 2023
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    26.05.2023
    346
    0 минут на чтение
    #конкурсы и премии

    (Заходное фото — Aaron Burden on Unsplash)

    Издательство «КомпасГид» запустило конкурс рукописей для писателей фэнтези-литературы 1

    Издательство «КомпасГид» запустило литературный конкурс для фэнтези-писателей. Главной наградой станет контракт на публикацию книги с издательством.

    Участие бесплатно, в состав жюри войдут эксперты в области литературы и книжной индустрии.

    Рукописи принимаются с 22 мая по 14 августа 2023 года в трёх возрастных категориях: 12+, 16+ и 18+.

    Основные условия участия:

    1. К участию допускаются авторы из любых стран, достигшие возраста 18 лет.
    2. Тексты на конкурс принимаются в форматах rtf, doc, docx.
    3. Принимаются только оригинальные произведения, созданные на русском языке. Все права на публикацию и распространение книги должны принадлежать автору.
    4. Принимаются работы на русском языке в жанрах: фэнтези, мистика, магический реализм, ужасы.
    5. Допустимый объём от 9 до 18 авторских листов (1 авт. лист = 40 000 знаков с пробелами).
    6. К рукописи обязательно должен прилагаться синопсис, файл с информацией о книге и авторе (количество планируемых книг в серии, ранее выпущенные книги, премии, контактная информация).

    Подробнее с условиями (включая некоторые ограничения) можно ознакомиться на сайте издательства. Следить за ходом конкурса можно в группе ВКонтакте. На сайте же можно увидеть форму заявки и почту, на которую надо присылать работы.

    Итоги конкурса будут объявлены 20 ноября 2023.

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