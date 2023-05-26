Издательство «КомпасГид» запустило конкурс рукописей для писателей фэнтези-литературы

(Заходное фото — Aaron Burden on Unsplash)
Издательство «КомпасГид» запустило литературный конкурс для фэнтези-писателей. Главной наградой станет контракт на публикацию книги с издательством.
Участие бесплатно, в состав жюри войдут эксперты в области литературы и книжной индустрии.
Рукописи принимаются с 22 мая по 14 августа 2023 года в трёх возрастных категориях: 12+, 16+ и 18+.
Основные условия участия:
- К участию допускаются авторы из любых стран, достигшие возраста 18 лет.
- Тексты на конкурс принимаются в форматах rtf, doc, docx.
- Принимаются только оригинальные произведения, созданные на русском языке. Все права на публикацию и распространение книги должны принадлежать автору.
- Принимаются работы на русском языке в жанрах: фэнтези, мистика, магический реализм, ужасы.
- Допустимый объём от 9 до 18 авторских листов (1 авт. лист = 40 000 знаков с пробелами).
- К рукописи обязательно должен прилагаться синопсис, файл с информацией о книге и авторе (количество планируемых книг в серии, ранее выпущенные книги, премии, контактная информация).
Подробнее с условиями (включая некоторые ограничения) можно ознакомиться на сайте издательства. Следить за ходом конкурса можно в группе ВКонтакте. На сайте же можно увидеть форму заявки и почту, на которую надо присылать работы.
Итоги конкурса будут объявлены 20 ноября 2023.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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