Издательство «КомпасГид» запустило конкурс рукописей для писателей фэнтези-литературы

(Заходное фото — Aaron Burden on Unsplash)

Издательство «КомпасГид» запустило литературный конкурс для фэнтези-писателей. Главной наградой станет контракт на публикацию книги с издательством.

Участие бесплатно, в состав жюри войдут эксперты в области литературы и книжной индустрии.

Рукописи принимаются с 22 мая по 14 августа 2023 года в трёх возрастных категориях: 12+, 16+ и 18+.

Основные условия участия:

К участию допускаются авторы из любых стран, достигшие возраста 18 лет. Тексты на конкурс принимаются в форматах rtf, doc, docx. Принимаются только оригинальные произведения, созданные на русском языке. Все права на публикацию и распространение книги должны принадлежать автору. Принимаются работы на русском языке в жанрах: фэнтези, мистика, магический реализм, ужасы. Допустимый объём от 9 до 18 авторских листов (1 авт. лист = 40 000 знаков с пробелами). К рукописи обязательно должен прилагаться синопсис, файл с информацией о книге и авторе (количество планируемых книг в серии, ранее выпущенные книги, премии, контактная информация).

Подробнее с условиями (включая некоторые ограничения) можно ознакомиться на сайте издательства. Следить за ходом конкурса можно в группе ВКонтакте. На сайте же можно увидеть форму заявки и почту, на которую надо присылать работы.

Итоги конкурса будут объявлены 20 ноября 2023.