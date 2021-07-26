Кадр и концепт сериала «Кролик-самурай» по мотивам комикса «Усаги Ёдзимбо»

Во время Comic Con в Сан-Диего Netflix показал кадр и концепт-арт из грядущего анимационного сериала Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles («Кролик-самурай: Хроники Усаги»), который основан на знаменитых комиксах Стэна Сакая «Усаги Ёдзимбо».

С Усаги читатели и зрители могут быть знакомы по «Черепашкам-ниндзя», где появлялся отважный кролик. Теперь по мотивам его приключений готовится сольный сериал. Правда, совсем по мотивам — действие «Хроник» разворачивается в Японии 26 века, где высокие технологии объединены с эстетикой периода Эдо, а среди населения можно встретить антропоморфных зверей. Главным героем станет Юичи, потомок Ёдзимбо (он изображён на кадре), который в своих приключениях объединит усилия с охотником за головами Геном (носорог), плутовкой Кицуне и ниндзя-кошкой Чизо. Все персонажи — так или иначе потомки героев комикса.

Производством сериала занимается вместе со студиями Gaumont и 88 Pictures. Анимационный сериал будет выполнен в технике CGI. Продюсирует Джеймс Ван («Аквамен», «Пила»), а Сакаи задействован на каждом этапе производства. «Хроники» описываются как «анимационная экшен-комедия». Шоураннерами выступают Даг и Кэнди Лэнгдейлы («Книга жизни», «Аладдин», «Чёрный плащ»).

Даты выхода пока нет.