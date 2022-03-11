Как оплатить Storytel — сервис аудиокниг, ушедший из России

В начале марта из России ушёл Storytel — подписной сервис аудио- и электронных книг. Компания сообщила, что прекращает все операции на территории РФ.

Впервые с момента нашего основания мы приостанавливаем инвестиции в контент, продажи, маркетинг, производство и развитие бизнеса на ключевом рынке.

Пока что сервис продолжает работать, но подписку не получится оплатить.

Тем не менее главный редактор площадки и переводчица Анастасия Завозова рассказала, как можно выйти из ситуации: