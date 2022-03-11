Как оплатить Storytel — сервис аудиокниг, ушедший из России

В начале марта из России ушёл Storytel — подписной сервис аудио- и электронных книг. Компания сообщила, что прекращает все операции на территории РФ.
Впервые с момента нашего основания мы приостанавливаем инвестиции в контент, продажи, маркетинг, производство и развитие бизнеса на ключевом рынке.
Пока что сервис продолжает работать, но подписку не получится оплатить.
Тем не менее главный редактор площадки и переводчица Анастасия Завозова рассказала, как можно выйти из ситуации:
Приложение работает и подписку продлить можно. Вот как это сделать:
1) Дослушать до конца оплаченного периода и переподписаться через наш сайт, если раньше подписка у вас была оформлена через AppStore или Play Market,
2) Поменять в настройках AppStore/Play Market способ оплаты на оплату со счета мобильного телефона.
Наша служба поддержки работает и всегда готова помочь, пишите на support.ru@storytel.com
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