Какие изменения войдут в обновлённые версии книг Dungeons & Dragons

В 2024 году Wizards of the Coast выпустит обновлённые версии трёх основных книг по Dungeons & Dragons: «Руководство игрока», «Руководство Мастера подземелий» и «Энциклопедию чудовищ». Их первые версии вышли десять лет назад и послужили стартом для пятой редакции D&D, и теперь эту «базу» хотят обновить до актуального состояния. При этом изменения не называют шестой редакцией — компания остановилась на лаконичном D&D One. Основной материал и оформление будут такими же, но нюансов и нововведений тоже предостаточно.

Журналисты Polygon пообщались с разработчиками Крисом Перкинсом и Джереми Кроуфордом и рассказало о ключевых изменениях. Публикуем главное:

Руководство игрока

Книга будет ещё толще, хотя в первом издании и так было 320 страниц.

Каждый класс получит по четыре архетипа. Изобретателя в базовой книге не будет.

Для каждого архетипа рисуют свою иллюстрацию.

Каждый класс получит свой рекомендованный набор характеристик, чтобы быстрее создавать персонажей.

Обновят изложение: сперва основные правила, а потом создание персонажа.

Более 144 вариантов предысторий (backgrounds), причём предыстории будут играть более важную роль, чем раньше.

Появятся правила создания собственной предыстории.

«Расы» будут называться «видами» (species), сочетание «вида» и «предыстории» будет отражать прошлое персонажа.

Руководство Мастера подземелий

Разработчики отмечают, что первое издание книги было не столь удачным, потому что команда была меньше и им приходилось параллельно работать над «быстрым стартом». Теперь они добавят в книгу то, что не успели раньше.

В книгу войдут обновлённый раздел по созданию собственной кампании, который включает и создание «домашнего сеттинга» с учётом пожеланий игровой группы.

В книге уделят внимание разным мелочам и ситуациям за игровым столом. Как использовать ширму Мастера подземелий, как работать с проблемными игроками, как готовится к играм и как удержать прорву правил в голове перед первой игрой.

Энциклопедия чудовищ

В книгу войдут более 500 монстров. Каждый будет проиллюстрирован.

Игрокам стоит ждать куда больше монстров высокого уровня.

Новые высокоуровневые противники будут принадлежать к тем типам существ, которые раньше были представлены только на низких и средних уровнях: например, феи, конструкты, элементали и слизь. «Только представьте себе слизь, которая захватывает целый город!»

У старых монстров CR менять не будут ради сохранения преемственности книг.

Основная идея обновлённых книг — сохранить актуальность всех вышедших материалов по пятой редакции, включая опции по созданию персонажей или приключения с прописанными боевыми сценами.