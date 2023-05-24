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    Какие изменения войдут в обновлённые версии книг Dungeons & Dragons

    24 мая 2023
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    24.05.2023
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    Какие изменения войдут в обновлённые версии книг Dungeons & Dragons

    В 2024 году Wizards of the Coast выпустит обновлённые версии трёх основных книг по Dungeons & Dragons: «Руководство игрока», «Руководство Мастера подземелий» и «Энциклопедию чудовищ». Их первые версии вышли десять лет назад и послужили стартом для пятой редакции D&D, и теперь эту «базу» хотят обновить до актуального состояния. При этом изменения не называют шестой редакцией — компания остановилась на лаконичном D&D One. Основной материал и оформление будут такими же, но нюансов и нововведений тоже предостаточно.

    Журналисты Polygon пообщались с разработчиками Крисом Перкинсом и Джереми Кроуфордом и рассказало о ключевых изменениях. Публикуем главное:

    Руководство игрока

    • Книга будет ещё толще, хотя в первом издании и так было 320 страниц.
    • Каждый класс получит по четыре архетипа. Изобретателя в базовой книге не будет.
    • Для каждого архетипа рисуют свою иллюстрацию.
    • Каждый класс получит свой рекомендованный набор характеристик, чтобы быстрее создавать персонажей.
    • Обновят изложение: сперва основные правила, а потом создание персонажа.
    • Более 144 вариантов предысторий (backgrounds), причём предыстории будут играть более важную роль, чем раньше.
    • Появятся правила создания собственной предыстории.
    • «Расы» будут называться «видами» (species), сочетание «вида» и «предыстории» будет отражать прошлое персонажа.

    Руководство Мастера подземелий

    • Разработчики отмечают, что первое издание книги было не столь удачным, потому что команда была меньше и им приходилось параллельно работать над «быстрым стартом». Теперь они добавят в книгу то, что не успели раньше.
    • В книгу войдут обновлённый раздел по созданию собственной кампании, который включает и создание «домашнего сеттинга» с учётом пожеланий игровой группы.
    • В книге уделят внимание разным мелочам и ситуациям за игровым столом. Как использовать ширму Мастера подземелий, как работать с проблемными игроками, как готовится к играм и как удержать прорву правил в голове перед первой игрой.

    Энциклопедия чудовищ

    • В книгу войдут более 500 монстров. Каждый будет проиллюстрирован.
    • Игрокам стоит ждать куда больше монстров высокого уровня.
    • Новые высокоуровневые противники будут принадлежать к тем типам существ, которые раньше были представлены только на низких и средних уровнях: например, феи, конструкты, элементали и слизь. «Только представьте себе слизь, которая захватывает целый город!»
    • У старых монстров CR менять не будут ради сохранения преемственности книг.

    Основная идея обновлённых книг — сохранить актуальность всех вышедших материалов по пятой редакции, включая опции по созданию персонажей или приключения с прописанными боевыми сценами.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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