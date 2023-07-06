«Какой такой оборотень?» — новый трейлер экшен-комедии «Разрешите обратиться»

Онлайн-кинотеатр «Иви» опубликовал полноценный трейлер супергеройской экшен-комедии «Разрешите обратиться».
По сюжету оперуполномоченного Гошу Котова кусает зараженная собака, посоле чего тот превращается из труса в невероятно сильного и ловкого оборотня.
Главные роли исполнили Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник.
Премьера состоится 20 июля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.