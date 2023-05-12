Канал The CW закрыл «Винчестеров» после первого сезона

Канал The CW решил закрыть приквел «Сверхъестественного» под названием «Винчестеры» после первого сезона.

Поскольку мы переосмысливаем новый CW, нам пришлось принят ряд сложных программных решений. Мы благодарим всех наших партнеров из Warner Bros., а также актеров и творческую группу «Винчестеров» за их тяжелую работу, креативность и самоотверженность.

Спин-офф рассказывает о родителях Сэма и Дина — о том, как они познакомились и в конечном итоге объединились для охоты на демонов.

Намеки на то, что сериал не продлят, появились еще в конце 2022 года, когда компания стала сокращать расходы. Но тогда глава сети Дэннис Миллер сказал, что отсутствие заказов не означает отмену проектов.