Композитор «Тату» возрождает дуэт в виртуальном формате! Вот первый аниме-клип

Композитор «Тату» (или t.A.T.u) Сергей Галоян, который написал хиты вроде «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», решил возродить легендарный дуэт в виртуальном формате.

В конце января он выпустил мини-альбом SARGAS, в который вошли пять треков. А 2 февраля состоялась премьера первого клипа — в стиле старого аниме.

Режиссером музыкального видео выступила российская художница и блогер Rikani Koyoko. За производство также отвечала ее анимационная команда из Rik Animation, которая делала клипы для Ice Cube, Сыендука и не только.

А вот что о проекте рассказал сам Сергей Галоян: