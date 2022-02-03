Композитор «Тату» возрождает дуэт в виртуальном формате! Вот первый аниме-клип

Композитор «Тату» (или t.A.T.u) Сергей Галоян, который написал хиты вроде «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», решил возродить легендарный дуэт в виртуальном формате.
В конце января он выпустил мини-альбом SARGAS, в который вошли пять треков. А 2 февраля состоялась премьера первого клипа — в стиле старого аниме.
Режиссером музыкального видео выступила российская художница и блогер Rikani Koyoko. За производство также отвечала ее анимационная команда из Rik Animation, которая делала клипы для Ice Cube, Сыендука и не только.
А вот что о проекте рассказал сам Сергей Галоян:
Создавая музыку для EP я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-хх и тем самым напоминала фирменный звук «Тату». Чтобы она была синематичной, но при этом хитовой. <…> Весь мир хочет их возвращения на сцену. И я думаю, мы наконец поняли как это сделать!
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