Крис Пратт не против вернуться к роли Звездного лорда в будущем

Крис Пратт в одном из интервью рассказал, что не против в будущем вернуться к роли Звездного лорда в фильмах Marvel.

Но только при условии, что для его персонажа придумают достойную историю, а авторы будут следовать миру, который создал в трилогии Джеймс Ганн.

Чтобы продолжить историю, было бы важно почтить то, что Джеймс сделал в первых трех фильмах. И почтить то, что фанаты полюбили в персонаже. А не просто делать потому, что люди готовы заплатить за это, понимаете?

Премьера триквела «Стражей галактики» состоялась 3 мая.