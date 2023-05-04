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    Новости

    Крис Пратт не против вернуться к роли Звездного лорда в будущем

    4 мая 2023
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    04.05.2023
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    Крис Пратт не против вернуться к роли Звездного лорда в будущем

    Крис Пратт в одном из интервью рассказал, что не против в будущем вернуться к роли Звездного лорда в фильмах Marvel.

    Но только при условии, что для его персонажа придумают достойную историю, а авторы будут следовать миру, который создал в трилогии Джеймс Ганн.

    Чтобы продолжить историю, было бы важно почтить то, что Джеймс сделал в первых трех фильмах. И почтить то, что фанаты полюбили в персонаже. А не просто делать потому, что люди готовы заплатить за это, понимаете?

    Премьера триквела «Стражей галактики» состоялась 3 мая.

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     Дмитрий Кинский |  01.05.2023 |  0

    В центре сюжета, скорее всего, будет Ракета или Гамора.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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