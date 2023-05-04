Крис Пратт не против вернуться к роли Звездного лорда в будущем

Крис Пратт в одном из интервью рассказал, что не против в будущем вернуться к роли Звездного лорда в фильмах Marvel.
Но только при условии, что для его персонажа придумают достойную историю, а авторы будут следовать миру, который создал в трилогии Джеймс Ганн.
Чтобы продолжить историю, было бы важно почтить то, что Джеймс сделал в первых трех фильмах. И почтить то, что фанаты полюбили в персонаже. А не просто делать потому, что люди готовы заплатить за это, понимаете?
Премьера триквела «Стражей галактики» состоялась 3 мая.
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Дмитрий Кинский | 01.05.2023 | 0
В центре сюжета, скорее всего, будет Ракета или Гамора.
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