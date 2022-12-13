Кристофер Нолан старался показать испытание атомной бомбы в «Оппенгеймере» без графики

Кристофер Нолан в одном из интервью рассказал, что во время работы над «Оппенгеймером» он пытался обходиться без использования компьютерной графики.
В том числе, когда команда занималась сценой с первым в истории испытанием ядерного оружия под кодовым названием «Тринити».
Эндрю Джексон, глава команды по спецэффектам, старался делать большую часть визуала фильма практическими способами. От кадров, объясняющих законы квантовой динамики и физики, до испытания «Тринити», а также воссоздания Лос-Аламос в Нью-Мексико в специфическую с точки зрения суровых условий погоду, которая нужна была для съемок.
Без шуток на эту тему в соцсетях не обошлось:
Кристофер Нолан после убийства всех людей на планете, чтобы реалистично показать взрыв атомной бомбы без компьютерной графики.
Премьера состоится 21 июля 2023 года.
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