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    Кристофер Нолан старался показать испытание атомной бомбы в «Оппенгеймере» без графики

    13 декабря 2022
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    13.12.2022
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    Кристофер Нолан в одном из интервью рассказал, что во время работы над «Оппенгеймером» он пытался обходиться без использования компьютерной графики.

    В том числе, когда команда занималась сценой с первым в истории испытанием ядерного оружия под кодовым названием «Тринити».

    Эндрю Джексон, глава команды по спецэффектам, старался делать большую часть визуала фильма практическими способами. От кадров, объясняющих законы квантовой динамики и физики, до испытания «Тринити», а также воссоздания Лос-Аламос в Нью-Мексико в специфическую с точки зрения суровых условий погоду, которая нужна была для съемок.

    Без шуток на эту тему в соцсетях не обошлось:

    Кристофер Нолан после убийства всех людей на планете, чтобы реалистично показать взрыв атомной бомбы без компьютерной графики.

    Премьера состоится 21 июля 2023 года.

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