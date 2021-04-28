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    Новости

    «Кто такой Благодетель?»: трейлер антиутопии «Мы»

    28 апреля 2021
    Кот-император
    28.04.2021
    1385
    0 минут на чтение

    «Каропрокат» показала полноценный трейлер фантастической антиутопии по мотивам романа Евгения Замятина «Мы».

    Вот как звучит синопсис:

    После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле — Единое Государство…

    Фильм поставил Гамлет Дульян («Погружение в огонь», «Смысл жизни»), за производство отвечали компании «Лаборатория кино» и Nemesis Films. В качестве поддержки выступили «Фонд кино» и стриминг-сервисы Ivi, Wink и Premier.

    В главных ролях Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев и другие.

    Премьера намечена на осень — без точной даты.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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