«Кто такой Благодетель?»: трейлер антиутопии «Мы»

«Каропрокат» показала полноценный трейлер фантастической антиутопии по мотивам романа Евгения Замятина «Мы».

Вот как звучит синопсис:

После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле — Единое Государство…

Фильм поставил Гамлет Дульян («Погружение в огонь», «Смысл жизни»), за производство отвечали компании «Лаборатория кино» и Nemesis Films. В качестве поддержки выступили «Фонд кино» и стриминг-сервисы Ivi, Wink и Premier.

В главных ролях Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Софья Донианц, Дмитрий Чеботарев и другие.

Премьера намечена на осень — без точной даты.