«Кусок ностальгической чепухи» — критики об «Индиане Джонсе 5»

На Каннском кинофестивале показали «Индиану Джонса и колесо судьбы», после чего критики поделились своими впечатлениями.

Прямо сейчас на сайте Metacritic у пятой части 51 балл из 100 возможных.

Empire:

В последнем фильме про Индиану сумасшедший финал, который может разделить аудиторию на два лагеря. Но это похоже на достойное прощание с любимым расхитителем гробниц в кино.

The Independent:

Фильм состоит из череды погонь и драк, между которыми невероятные повороты сюжета. Экшен зачастую поставлен очень изобретательно. Джеймс Мэнголд, сменивший режиссера Стивена Спилберга, задает головокружительный темп.

IndieWire:

Мало того, что новый «Индиана Джонс» — почти пустая трата времени, так это еще и вымученное напоминание о том, что некоторые реликвии лучше оставить там, где они были. Если бы только предыдущие фильмы в серии больше намекали на это.

Variety:

Новый «Индиана Джонс» — безрадостный кусок ностальгической чепухи.

The Telegraph: