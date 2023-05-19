«Кусок ностальгической чепухи» — критики об «Индиане Джонсе 5»

На Каннском кинофестивале показали «Индиану Джонса и колесо судьбы», после чего критики поделились своими впечатлениями.
Прямо сейчас на сайте Metacritic у пятой части 51 балл из 100 возможных.
Empire:
В последнем фильме про Индиану сумасшедший финал, который может разделить аудиторию на два лагеря. Но это похоже на достойное прощание с любимым расхитителем гробниц в кино.
The Independent:
Фильм состоит из череды погонь и драк, между которыми невероятные повороты сюжета. Экшен зачастую поставлен очень изобретательно. Джеймс Мэнголд, сменивший режиссера Стивена Спилберга, задает головокружительный темп.
IndieWire:
Мало того, что новый «Индиана Джонс» — почти пустая трата времени, так это еще и вымученное напоминание о том, что некоторые реликвии лучше оставить там, где они были. Если бы только предыдущие фильмы в серии больше намекали на это.
Variety:
Новый «Индиана Джонс» — безрадостный кусок ностальгической чепухи.
The Telegraph:
Фильм похож на подделку бесценного сокровища: форма и блеск на первый взгляд выглядят убедительно, но чем дольше вы смотрите, тем более убогое мастерство бросается в глаза.
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Александр Ремизов
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