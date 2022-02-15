LEGO представила набор по Horizon Forbidden West — с роботом-длинношеем и Элой

LEGO представила первый совместный набор с PlayStation — по вселенной игры Horizon Forbidden West.
В набор войдут робот Длинношей, фигурка Элой и маленький робот Рыскарь. Всего в наборе 1222 детали.
В продажу конструктор поступит 22 мая, рекомендованная цена составляет 7999 рублей.
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Евгений Пекло | 14.02.2022
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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