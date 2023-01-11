Летиша Райт: «Черная пантера» получит триквел

Летиша Райт, сыгравшая в «Черной пантере» Шури, в одном из интервью рассказала, что у Marvel уже есть в планах триквел.
Однако его полноценное производство вряд ли начнется скоро, потому что авторам нужен перерыв.
Знаете, у нас были потрясающие два года, когда мы работали над фильмом. Нам нужен небольшой перерыв. Нам нужно перегруппироваться. А режиссеру Райану Куглеру вернуться в лабораторию. Так что это займет какое-то время.
«Черная пантера 2: Ваканда навеки» вышла в ноябре 2022 года и получила положительные отзывы как со стороны критиков, так и обычных зрителей.
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Илья Глазков | 17.11.2022
В продолжении «Чёрной пантеры» герои и авторы примиряются с гибелью Чедвика Боузмана и дают волю своим эмоциям.
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