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    Новости

    Лилит, Клэптрэп и Крошка Тина на первых кадрах экранизации Borderlands

    4 июня 2021
    04.06.2021
    655
    0 минут на чтение
    Лилит, Клэптрэп и Крошка Тина на первых кадрах Borderlands

    В сети появилась пачка кадров киноадаптации Borderlands с силуэтами главных героев картины.

    Среди них можно увидеть Лилит (Кейт Бланшетт), Клэптрэпа (Джек Блэк), Крошку Тину (Ариана Гринблатт), Крига (Флориан Мунтяну), Роланда (Кевин Харт) и Патрицию Таннис (Джейми Ли Кертис).

    Напомним, постановкой картины занимается Элай Рот, снявший «Хостел». А сценарий пишет Крейг Мазин, автор «Чернобыля» от HBO.

    У киноадаптации Borderlands пока нет даты выхода.

    Черновик 834

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