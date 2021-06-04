Лилит, Клэптрэп и Крошка Тина на первых кадрах экранизации Borderlands

В сети появилась пачка кадров киноадаптации Borderlands с силуэтами главных героев картины.
Среди них можно увидеть Лилит (Кейт Бланшетт), Клэптрэпа (Джек Блэк), Крошку Тину (Ариана Гринблатт), Крига (Флориан Мунтяну), Роланда (Кевин Харт) и Патрицию Таннис (Джейми Ли Кертис).
Напомним, постановкой картины занимается Элай Рот, снявший «Хостел». А сценарий пишет Крейг Мазин, автор «Чернобыля» от HBO.
У киноадаптации Borderlands пока нет даты выхода.
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