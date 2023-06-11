Lionsgate запустила в разработку ремейк фильма ужасов «Лепрекон»

Студия Lionsgate разрабатывает ремейк хоррора «Лепрекон».
Фильм поставит Фелипе Варгас, режиссёр короткометражки «Молочные зубы», который получил несколько наград. Сценаристом стал Майк Ван Ваес — он написал грядущий лайв-экшен «Лило и Стич».
В центре сюжета — существо из ирландского фольклора, которое оберегает золото и изощренно мстит, если его богатство крадут.
Первый «Лепрекон» был выпущен малобюджетной компанией Trimark Pictures ещё в 1993 году. Хоррор с Уорвиком Дэвисом в главной роли стал кассовым хитом и запустил франшизу из пяти фильмов. Скорее всего, в новом фильме Дэвис не вернётся к своей роли.
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Редактор
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Александр Ремизов
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