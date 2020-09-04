Майк Флэнаган хотел бы экранизировать «Тёмную башню» Стивена Кинга

Режиссёр Майк Флэнаган уже зарекомендовал себя как мастер фильмов ужасов. Он снял две экранизации Кинга («Доктор Сон» и «Игра Джералда») и сериал «Призраки дома на холме», у которого готовится второй сезон.
В ходе интервью во время Fantasia International Film Festival постановщик рассказал о своём «Святом Граале» — мечте экранизировать «Тёмную башню» Кинга.
У меня есть ответ, который ждут многие поклонники Стивена Кинга. «Тёмная башня» навсегда останется той историей, которую я бы хотел рассказать. Это был бы Святой Грааль. Но стоит поговорить о проблеме адаптации… Так много талантливых людей потратили столько времени, вложили сердце, душу, пролили кровь, пот, слёзы, чтобы совладать с этим.
Кроме того, Флэнаган рассказал о статусе другого проекта по произведениям Стивена Кинга. Когда-то режиссёра закрепили за приквелом «Сияния», который должен был рассказать зловещую историю отеля «Оверлук».
Если честно, я не знаю, двинется ли проект дальше. Надеюсь, когда-нибудь его снова запустят в производство, потому что он мне нравится
По словам постановщика, главным героем фильма стал бы Дик Холлоран, работавший в отеле поваром и тоже обладающий даром Сияния. Флэнаган находит любопытным, что Кинг описал начало и конец истории героя, но неизвестно, что именно случилось с персонажем.
Я знаю, кто его история начинается, и я знаю, где его история завершается. Всё начинается с маленького мальчика из начала «Доктора Сна», который рассказывает о своём злобном дедушке и Сиянии. А заканчивается историей мужчины, который работал в отеле «Оверлук». Герой мелькает в нескольких книгах, он пережил очень травмирующий опыт в комнате 237 (или в 217 — в книге).
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