«Майор Гром» стартовал на Netflix с первого места по мировому рейтингу сервиса

По данным чешского агрегатора Flix Patrol, супергеройский боевик «Майор Гром: Чумной доктор» после выхода во всём мире на Netflix занял первую строчку в день выхода.
Flix Patrol не подсчитывает рейтинги или интерес, а опирается на списки «топ-10», которые Netflix представляет каждый день в разных регионах. Агрегатор «посматривает» топы и начисляет баллы фильмам. Так, у «Майора Грома» 474 балла — это большой отрыв от предыдущих участников списка.
В топы могут входить как новинки-ориджиналы, так и просто расширение библиотеки вроде фильмов «Варкрафт» или «Кунг Фу Панда 3». Неизвестно, как именно Netflix составляет топы.
«Майор Гром» в день международного выхода попал в топ-10 в 64 странах. А в Бельгии, Бразилии, Кипре, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании и Швейцарии фильм и вовсе стартовал с первой строчки.
Всего фильм перевели на 28 языков.
В российский прокат экранизация комиксов Bubble вышла 1 апреля — маркетингом картины в том числе занимался «КиноПоиск», вложившийся в производство. Кассовые сборы составили примерно 317 миллионов рублей — при том, что, по словам продюсера и сценариста Артёма Габрелянова, фильму нужно собрать для окупаемости около полутора миллиардов.
Позже картина одновременно вышла на «КиноПоиске» и русскоязычном филиале Netflix.
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