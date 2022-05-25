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    Новости

    Маргарет Этвуд выпустила «несгораемое» издание романа «Рассказ служанки»

    25 мая 2022
    25.05.2022
    852
    1 минута на чтение

    Писательница Маргарет Этвуд совместно с издательством Penguin Random House запустила акцию по выпуску «несгораемого» экземпляра книги «Рассказ служанки». В анонсирующем ролике 82-летняя Этвуд с огнемётом и в защитном костюме попыталась сжечь книгу, но ничего не вышло.

    Книга напечатана и переплетена с использованием огнеупорных материалов, сжечь такое издание очень непросто. Этой акцией Этвуд и издательство выступили против цензуры (книга входит в топ-10 самых запрещаемых в Штатах за 2019-й) и отмены права на аборт, которое сейчас рассматривает Верховный суд США.

    По Соединённым Штатам и по всему миру книги попадают под запреты и даже сжигаются. Так что мы выпустили специальное издание романа, которое десятилетиями подвергалась запрету.

    из заявления Penguin Random House

    «Огнеупорное» издание выставили на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке, он продлится до 7 июня. На момент написания новости действующая ставка составляет 45 тысяч долларов (больше 2,5 миллионов рублей). Вырученные средства направят некоммерческой организации PEN America, которая выступает в защиту свободы слова.

    Подобную акцию проводили в 1953 году — тогда издательство Ballantine Books выпустило особый тираж в 200 подписанных экземпляров романа «451 градус по Фаренгейту». Они были переплетены с использованием асбеста, чтобы сделать книгу огнеупорной. А позже такой трюк провернули с романом Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».

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