Маргарет Этвуд выпустила «несгораемое» издание романа «Рассказ служанки»

Писательница Маргарет Этвуд совместно с издательством Penguin Random House запустила акцию по выпуску «несгораемого» экземпляра книги «Рассказ служанки». В анонсирующем ролике 82-летняя Этвуд с огнемётом и в защитном костюме попыталась сжечь книгу, но ничего не вышло.

Книга напечатана и переплетена с использованием огнеупорных материалов, сжечь такое издание очень непросто. Этой акцией Этвуд и издательство выступили против цензуры (книга входит в топ-10 самых запрещаемых в Штатах за 2019-й) и отмены права на аборт, которое сейчас рассматривает Верховный суд США.

По Соединённым Штатам и по всему миру книги попадают под запреты и даже сжигаются. Так что мы выпустили специальное издание романа, которое десятилетиями подвергалась запрету. из заявления Penguin Random House

«Огнеупорное» издание выставили на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке, он продлится до 7 июня. На момент написания новости действующая ставка составляет 45 тысяч долларов (больше 2,5 миллионов рублей). Вырученные средства направят некоммерческой организации PEN America, которая выступает в защиту свободы слова.

Подобную акцию проводили в 1953 году — тогда издательство Ballantine Books выпустило особый тираж в 200 подписанных экземпляров романа «451 градус по Фаренгейту». Они были переплетены с использованием асбеста, чтобы сделать книгу огнеупорной. А позже такой трюк провернули с романом Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».