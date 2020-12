Marvel анонсировала сериал «Легенды». Первые два эпизода выйдут в январе

Marvel Studios анонсировала сериал «Легенды» (в оригинале — Legends), который повторит самые важные события в киновселенной Marvel.

Каждый эпизод будет посвящен одному из персонажей. Первые два — Ванде и Вижну.

Что конкретно из себя будет представлять сериал, пока непонятно. Студия ограничилась лишь его логотипом и кратким описанием.

Скорее всего, таким образом Marvel хочет освежить память зрителям перед премьерами других шоу вроде «ВандыВижна», «Сокола и Зимнего солдата» и «Локи», которые в графике идут друг за другом.

8 января в Disney+ выйдут первые две серии.

Marvel Studios: Legends is a new series that revisits some of the most iconic moments from the MCU, one character at a time. Kicking off with Wanda Maximoff and Vision, the first two episodes start streaming Jan. 8, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iTN2kNdhFv

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 15, 2020