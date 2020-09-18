Мультфильм «На связи» убрали из графика. Он должен был выйти 22 октября

Sony Pictures убрала из графика релизов грядущий анимационный фильм «На связи» (Connected). Картина была запланирована на 23 октября (22 октября в России), теперь прокат переносится на неопределённое время.

«На связи» — новый проект от создателей мультфильма «Человек-Паук: Сквозь вселенные», выполненный в схожей технике. Режиссёрами выступили Майк Рианда (сценарист «Гравити Фолз») и Фил Лорд и Крис Миллер («Лего.Фильм», «Звёздные войны: Хан Соло»).

В основе сюжета — путешествие семьи Митчеллов через всю страну. Глава семейства устал, что его дети постоянно зависают в гаджетах и в интернете, и потому предложил отправиться старшей дочери в город на учёбу не на самолёте, а на машине — всё для того, чтобы сплотить дух семьи! Параллельно с этим герои сталкиваются с взбунтовавшимися роботами и восставшей техникой.

Это уже не первый перенос за последнее время. Ранее Warner Bros. отложила «Чудо-женщину» до 23 декабря, а Disney рассматривает возможность перенести или выпустить на стриминге «Чёрную вдову» и «Душу». Сборы онлайн-кинотеатра показывают, что фильм может собрать больше, чем в традиционном прокате — на примере «Мулан» и «Довода». В США, к примеру, не открыты кинотеатры в ключевых городах вроде Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Пока что единственный громкий фильм, оставшийся на октябрь, — это детектив по мотивам романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Сейчас он запланирован на 23 октября.