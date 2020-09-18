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    Новости

    Мультфильм «На связи» убрали из графика. Он должен был выйти 22 октября

    18 сентября 2020
    Кот-император
    18.09.2020
    2055
    1 минута на чтение
    Мультфильм «На связи» убрали из графика. Он должен был выйти 8 октября

    Sony Pictures убрала из графика релизов грядущий анимационный фильм «На связи» (Connected). Картина была запланирована на 23 октября (22 октября в России), теперь прокат переносится на неопределённое время.

    «На связи» — новый проект от создателей мультфильма «Человек-Паук: Сквозь вселенные», выполненный в схожей технике. Режиссёрами выступили Майк Рианда (сценарист «Гравити Фолз») и Фил Лорд и Крис Миллер («Лего.Фильм», «Звёздные войны: Хан Соло»).

    В основе сюжета — путешествие семьи Митчеллов через всю страну. Глава семейства устал, что его дети постоянно зависают в гаджетах и в интернете, и потому предложил отправиться старшей дочери в город на учёбу не на самолёте, а на машине — всё для того, чтобы сплотить дух семьи! Параллельно с этим герои сталкиваются с взбунтовавшимися роботами и восставшей техникой.

    Это уже не первый перенос за последнее время. Ранее Warner Bros. отложила «Чудо-женщину» до 23 декабря, а Disney рассматривает возможность перенести или выпустить на стриминге «Чёрную вдову» и «Душу». Сборы онлайн-кинотеатра показывают, что фильм может собрать больше, чем в традиционном прокате — на примере «Мулан» и «Довода». В США, к примеру, не открыты кинотеатры в ключевых городах вроде Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

    Пока что единственный громкий фильм, оставшийся на октябрь, — это детектив по мотивам романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Сейчас он запланирован на 23 октября.

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     Кот-император |  03.03.2020

    В кино с 17 сентября.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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