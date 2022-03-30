«Мы должны выбрать»: трейлер фантастического триллера Netflix

Netflix представил трейлер фантастического ретро-триллера «Выбрать или умереть» (Choose or Die). Картина рассказывает о девушке Кейле, которая хочет сыграть в старую видеоигру с призом в 100 тысяч долларов. Но оказывается, что игра проклята, она способна ужасающим образом программировать реальность.

В главных ролях — Иола Дэйвис, Эйса Баттерфилд, Эдди Марсан и Роберт Энглунд (в роли самого себя).

Первоначально картина называлась Curs>r (по названию видеоигры), но в итоге поменяли на Choose or Die.

Премьера — 15 апреля.