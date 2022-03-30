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    Новости

    «Мы должны выбрать»: трейлер фантастического триллера Netflix

    30 марта 2022
    30.03.2022
    315
    0 минут на чтение
    «Мы должны выбрать»: трейлер фантастического триллера Netflix

    Netflix представил трейлер фантастического ретро-триллера «Выбрать или умереть» (Choose or Die). Картина рассказывает о девушке Кейле, которая хочет сыграть в старую видеоигру с призом в 100 тысяч долларов. Но оказывается, что игра проклята, она способна ужасающим образом программировать реальность.

    В главных ролях — Иола Дэйвис, Эйса Баттерфилд, Эдди Марсан и Роберт Энглунд (в роли самого себя).

    Первоначально картина называлась Curs>r (по названию видеоигры), но в итоге поменяли на Choose or Die.

    Премьера — 15 апреля.

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