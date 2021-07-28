На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора Pathfinder 2e

На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора второй редакции фэнтезийной НРИ Pathfinder. Он познакомит игроков с основными правилами (по сравнению с базовой книгой они сокращены, но не упрощены; конвертировать их персонажей в «полную версию» не нужно).
Внутри:
- книга игрока (создание и развитие героев до 3-го уровня);
- руководство ведущего (краткие правила для ведущих, начальное приключение, советы и характеристики противников);
- набор игральных костей;
- четыре готовых персонажа (воин, плут, жрица, волшебник);
- пустых бланков персонажей;
- двустороннее игровое поле;
- более 100 фишек персонажей и противников;
- 4 памятки с правилами.
Цена набора — 1990 рублей (после предзаказа — 2490). Ориентировочная доставка в сентябре. Можно добрать книгу правил, ширму, поле, игральные кости и карты состояний.
При выполнении сверхцели в 600 тысяч все участники бесплатно получат физическую копию приключения «Неприятности в Отари». За миллион все получат бесплатную физическую копию ламинированного игрового поля к этому приключения.
Предзаказ идёт всего две недели, торопитесь!
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