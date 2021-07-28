На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора Pathfinder 2e

На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора второй редакции фэнтезийной НРИ Pathfinder. Он познакомит игроков с основными правилами (по сравнению с базовой книгой они сокращены, но не упрощены; конвертировать их персонажей в «полную версию» не нужно).

Внутри:

книга игрока (создание и развитие героев до 3-го уровня);

руководство ведущего (краткие правила для ведущих, начальное приключение, советы и характеристики противников);

набор игральных костей;

четыре готовых персонажа (воин, плут, жрица, волшебник);

пустых бланков персонажей;

двустороннее игровое поле;

более 100 фишек персонажей и противников;

4 памятки с правилами.

Цена набора — 1990 рублей (после предзаказа — 2490). Ориентировочная доставка в сентябре. Можно добрать книгу правил, ширму, поле, игральные кости и карты состояний.

При выполнении сверхцели в 600 тысяч все участники бесплатно получат физическую копию приключения «Неприятности в Отари». За миллион все получат бесплатную физическую копию ламинированного игрового поля к этому приключения.

Предзаказ идёт всего две недели, торопитесь!