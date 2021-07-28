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    Новости

    На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора Pathfinder 2e

    28 июля 2021
    28.07.2021
    227
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора Pathfinder 2e 1

    На CrowdRepublic открылся предзаказ стартового набора второй редакции фэнтезийной НРИ Pathfinder. Он познакомит игроков с основными правилами (по сравнению с базовой книгой они сокращены, но не упрощены; конвертировать их персонажей в «полную версию» не нужно).

    Внутри:

    • книга игрока (создание и развитие героев до 3-го уровня);
    • руководство ведущего (краткие правила для ведущих, начальное приключение, советы и характеристики противников);
    • набор игральных костей;
    • четыре готовых персонажа (воин, плут, жрица, волшебник);
    • пустых бланков персонажей;
    • двустороннее игровое поле;
    • более 100 фишек персонажей и противников;
    • 4 памятки с правилами.

    Цена набора — 1990 рублей (после предзаказа — 2490). Ориентировочная доставка в сентябре. Можно добрать книгу правил, ширму, поле, игральные кости и карты состояний.

    При выполнении сверхцели в 600 тысяч все участники бесплатно получат физическую копию приключения «Неприятности в Отари». За миллион все получат бесплатную физическую копию ламинированного игрового поля к этому приключения.

    Предзаказ идёт всего две недели, торопитесь!

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