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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Космический контакт»

    2 сентября 2020
    Кот-император
    02.09.2020
    2054
    1 минута на чтение
    На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Космический контакт»

    Наши коллеги из Hobby World запустили на CrowdRepublic предзаказ настольной игры «Космический контакт» (Cosmic Encounter).

    Это одна из первых коммерческих настольных игр, в которой правила модифицируются с учётом выбранных космических рас. Впервые её издали в 1977 году, а за последние десятилетия несколько раз перевыпускали, когда права переходили из рук в руки. Издатель локализует последнюю редакцию игры, которая посвящена 42 годовщине выхода самого первого ее издания.

    «Космический контакт» рассказывает о конфликте нескольких космических рас, которые будут пытаться укрепить свои территории и захватить чужие — при помощи как силового захвата, так и дипломатии и блефа. А за реиграбельность отвечают 51 уникальная фракция инопланетян. Основная задача — основывать колонии на планетах других игроков.

    В свой ход игрок разыгрывает контакт. Контактом называется взаимодействие двух или более игроков, которые пытаются создать или защитить колонию. Игрок совершающий ход называется агрессором, а противостоящий ему игрок — защитником.

    Помимо карт контактов, в руке игрока могут оказаться карты артефактов, обладающие уникальными сильными одноразовыми эффектами или карты подкреплений, дающие бонус к боевой сумме, которые можно добавлять к стычке уже после того, как основные карты будут вскрыты.

    В комплект входят 25 планет (по пять на игрока), 42 космических жетона, жетон Варпа, жетон сотворённой планеты, жетон «Лунной пушки», 100 пластиковых кораблей, свыше 200 карточек (включая карты контактов и вспышек).

    Игру можно предзаказать по цене в 3190 рублей. Доступна также рассрочка в двух частях. Дополнительно спонсоры могут приобрести протекторы, модули под компоненты и игровое поле.

    У проекта нет сверхцелей. На момент написания заметки «Космический контакт» поддержали на сумму в более чем 500 тысяч рублей.

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    Кот-император
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