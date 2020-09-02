На CrowdRepublic стартовал предзаказ настольной игры «Космический контакт»

Наши коллеги из Hobby World запустили на CrowdRepublic предзаказ настольной игры «Космический контакт» (Cosmic Encounter).

Это одна из первых коммерческих настольных игр, в которой правила модифицируются с учётом выбранных космических рас. Впервые её издали в 1977 году, а за последние десятилетия несколько раз перевыпускали, когда права переходили из рук в руки. Издатель локализует последнюю редакцию игры, которая посвящена 42 годовщине выхода самого первого ее издания.

«Космический контакт» рассказывает о конфликте нескольких космических рас, которые будут пытаться укрепить свои территории и захватить чужие — при помощи как силового захвата, так и дипломатии и блефа. А за реиграбельность отвечают 51 уникальная фракция инопланетян. Основная задача — основывать колонии на планетах других игроков.

В свой ход игрок разыгрывает контакт. Контактом называется взаимодействие двух или более игроков, которые пытаются создать или защитить колонию. Игрок совершающий ход называется агрессором, а противостоящий ему игрок — защитником. Помимо карт контактов, в руке игрока могут оказаться карты артефактов, обладающие уникальными сильными одноразовыми эффектами или карты подкреплений, дающие бонус к боевой сумме, которые можно добавлять к стычке уже после того, как основные карты будут вскрыты.

В комплект входят 25 планет (по пять на игрока), 42 космических жетона, жетон Варпа, жетон сотворённой планеты, жетон «Лунной пушки», 100 пластиковых кораблей, свыше 200 карточек (включая карты контактов и вспышек).

Игру можно предзаказать по цене в 3190 рублей. Доступна также рассрочка в двух частях. Дополнительно спонсоры могут приобрести протекторы, модули под компоненты и игровое поле.

У проекта нет сверхцелей. На момент написания заметки «Космический контакт» поддержали на сумму в более чем 500 тысяч рублей.