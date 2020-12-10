На CrowdRepublic уже можно предзаказать артбук Magic: The Gathering: Rise of the Gatewatch

На сайте CrowdRepublic стартовали предзаказы артбука Magic: The Gathering: Rise of the Gatewatch, посвященного первой команды Мироходцев.
В книге вы найдете ранее не публиковавшиеся иллюстрации, концепт-арты и карты героев, а также узнаете, как Стражи менялись со временем.
Артбук придется кстати не только опытным игрокам Magic: The Gathering, но и новичкам, которые хотят побыстрее познакомиться со вселенной и ее персонажами.
Книга выйдет в апреле 2021 года.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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