На CrowdRepublic уже можно предзаказать артбук Magic: The Gathering: Rise of the Gatewatch

На сайте CrowdRepublic стартовали предзаказы артбука Magic: The Gathering: Rise of the Gatewatch, посвященного первой команды Мироходцев.

В книге вы найдете ранее не публиковавшиеся иллюстрации, концепт-арты и карты героев, а также узнаете, как Стражи менялись со временем.

Артбук придется кстати не только опытным игрокам Magic: The Gathering, но и новичкам, которые хотят побыстрее познакомиться со вселенной и ее персонажами.

Книга выйдет в апреле 2021 года.