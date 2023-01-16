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    Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь»

    16 января 2023
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    16.01.2023
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    Начались съемки мистического сериала

    Кинокомпании LOOKFILM и Originals Productions объявили, что стартовали съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» для онлайн-кинотеатра Okko.

    Режиссером выступит Дмитрий Тюрин, работавший над «Эпидемией». Главные роли исполняют Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак и другие.

    По сюжету 14-летний Женя чудом выжил в страшном пожаре. И теперь он вместе с бывшим следователем Максимом и его странным немым напарником должны вступить в схватку с потусторонними силами.

    У сериала пока нет даты выхода. Всего в нем будет 8 эпизодов по 50 минут.

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