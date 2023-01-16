Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Кинокомпании LOOKFILM и Originals Productions объявили, что стартовали съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» для онлайн-кинотеатра Okko.

Режиссером выступит Дмитрий Тюрин, работавший над «Эпидемией». Главные роли исполняют Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак и другие.

По сюжету 14-летний Женя чудом выжил в страшном пожаре. И теперь он вместе с бывшим следователем Максимом и его странным немым напарником должны вступить в схватку с потусторонними силами.

У сериала пока нет даты выхода. Всего в нем будет 8 эпизодов по 50 минут.