Начались съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Кинокомпании LOOKFILM и Originals Productions объявили, что стартовали съемки мистического сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» для онлайн-кинотеатра Okko.
Режиссером выступит Дмитрий Тюрин, работавший над «Эпидемией». Главные роли исполняют Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак и другие.
По сюжету 14-летний Женя чудом выжил в страшном пожаре. И теперь он вместе с бывшим следователем Максимом и его странным немым напарником должны вступить в схватку с потусторонними силами.
У сериала пока нет даты выхода. Всего в нем будет 8 эпизодов по 50 минут.
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Редактор
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