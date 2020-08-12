Находка: современный взгляд на стратегию Dune II. К сожалению, это лишь концепт-проект

Дизайнер интерфейсов из Литвы Арвидас Браздейкис (Arvydas Brazdeikis) опубликовал на Behance поразительный личный проект. Он вместе с коллегами — разработчиком Богданом Середой (Bohdan Sereda) и концепт-художницей Мариной Нечаевой — опубликовал концепт-проект Dune II Reimagined. Наверное, так могло бы выглядеть современной переосмысление знаменитой Battle for Arrakis.

А вот и анимации с музыкой:

На фоне выхода новой экранизации Дюны Вильнёва в работу были запущены несколько проектов по «Дюне», среди которых комикс и настольная игра. Как знать, может мы скоро увидим и новую версию RTS.