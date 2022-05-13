NASA ищет сценаристов для создания угроз в виртуальном Марсе

NASA запускает необычный конкурс-челлендж, в рамках которого специалистам и разработчикам предлагают помочь агентству смоделировать угрозы на Марсе в виртуальном пространстве!

Ранее NASA вместе с партнёрами из компании Buendea создали на движке Unreal Engine 5 виртуальный Марс: со снаряжением, техникой, базой, окружением. Его подготовили для тренировки астронавтов.

Теперь агентство запускает NASA MarsXR Challenge, который должен позволить найти энтузиастов, которые помогут расширить это виртуальное пространство. Участникам предлагается или создать подходящие ассеты, или написать сценарий, учитывающий возможные угрозы на поверхности Красной планеты.

Все детали конкурса описаны на сайте. Уже сейчас виртуальное окружение включает в себя:

полные марсианские сутки;

реалистичные погодные условия и марсианскую гравитацию;

примерно 400 квадратных километров исследованной поверхности;

некоторые ассеты вроде скафандров и роверов.

Там же описываются пять категорий сценариев:

разбить лагерь;

провести научное исследование;

провести обслуживание базы;

исследование;

«удиви нас» (blow our minds).

Призовой фонд составляет 70 тысяч долларов. Заявки принимают 27 июля 2022-го.