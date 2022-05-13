    3
    Новости

    NASA ищет сценаристов для создания угроз в виртуальном Марсе

    13 мая 2022
    13.05.2022
    405
    0 минут на чтение
    NASA ищет сценаристов для создания угроз в виртуальном Марсе

    NASA запускает необычный конкурс-челлендж, в рамках которого специалистам и разработчикам предлагают помочь агентству смоделировать угрозы на Марсе в виртуальном пространстве!

    Ранее NASA вместе с партнёрами из компании Buendea создали на движке Unreal Engine 5 виртуальный Марс: со снаряжением, техникой, базой, окружением. Его подготовили для тренировки астронавтов.

    Теперь агентство запускает NASA MarsXR Challenge, который должен позволить найти энтузиастов, которые помогут расширить это виртуальное пространство. Участникам предлагается или создать подходящие ассеты, или написать сценарий, учитывающий возможные угрозы на поверхности Красной планеты.

    Все детали конкурса описаны на сайте. Уже сейчас виртуальное окружение включает в себя:

    • полные марсианские сутки;
    • реалистичные погодные условия и марсианскую гравитацию;
    • примерно 400 квадратных километров исследованной поверхности;
    • некоторые ассеты вроде скафандров и роверов.

    Там же описываются пять категорий сценариев:

    • разбить лагерь;
    • провести научное исследование;
    • провести обслуживание базы;
    • исследование;
    • «удиви нас» (blow our minds).

    Призовой фонд составляет 70 тысяч долларов. Заявки принимают 27 июля 2022-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Tales from the Borderlands: жемчужина Telltale и кость в горле Gearbox 5
    0
    3039
    Tales from the Borderlands: жемчужина Telltale и кость в горле Gearbox

    Фанбазу, которая спала и видела второй сезон, а теперь без восторга смотрит, как его тизерят авторы оригинальной франшизы Borderlands. Разбираемся, откуда скепсис.

    «Убить дракона»: фильм и пьеса, актуальные как никогда 2
    0
    59596
    «Убить дракона»: сказка, вновь злободневная как никогда

    «Когда я начну — не скажу. Настоящая война начинается вдруг».

    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы». 22 рассказа знаменитого фантаста
    0
    114274
    Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы». 22 рассказа знаменитого фантаста

    Своеобразный итог тридцатилетней работы — добротный и интересный.

    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя 4
    0
    116681
    Как «Лунный рыцарь» вводит в киновселенную Marvel нового героя

    Марвеловский Бэтмен, психические болезни и Древний Египет.

    Фонда Ли рассказывает о «Саге Зеленой Кости» 4
    0
    168938
    Фонда Ли рассказывает о «Саге Зелёной Кости»

    Писательница о своём криминальном фэнтези в декорациях, напоминающих Азию середины XX века.

    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сцены после титров и последствия
    0
    218172
    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сцены после титров и последствия

    А ещё рассказываем, на какие камео надеялись фанаты.

    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сюжет и камео (все спойлеры здесь!)
    0
    263665
    «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»: сюжет и камео (все спойлеры здесь!)

    А ещё рассказываем, что стоит знать перед просмотром.

    «Роботы против фей». Если кит на слона налезет — кто кого сборет?
    0
    270823
    «Роботы против фей». Если кит на слона налезет — кто кого сборет?

    Кто интереснее, чудеснее и загадочнее — роботы или феи?

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить