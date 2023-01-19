«Не садитесь»: трейлер французской фантастики о высадке на Марс «Миссии»

«Амедиатека» показала русскоязычный трейлер французского научно-фантастического сериала «Миссии», который посвящён высадке на Марс. Команда должна выйти на контакт с прошлой экспедицией, которая перестала выходить на связь.

Космическое путешествие проспонсировано известным миллиардером, в команде — только лучшие специалисты своего дела. Казалось бы, что может пойти не так? Оказывается, многое. Как минимум, команду ждет неприятное открытие: они не первые люди, которые ступили на загадочную красную планету.

Главные роли исполнили Элен Вивье, Матиа Млекюз, Джорджа Синикорни.

Первый сезон «Миссий» стартовал ещё в 2017 году, а в 2021-м начал выходить третий. Всего вышло 30 эпизодов. Шоу показывал французский кабельный канал OCS, а позже «Миссии» транслировали стриминг Shudder и британский канал BBC Four.

Шоураннер рссказывал, что сериал был вдохновлён классикой научной фантастики вроде работ Айзека Азимова, фильмами «Чужой», «Космическая одиссея 2001» и «Интерсталлар», а также сериалом «Остаться в живых».

«Миссии» стартуют на «Амедиатеке» 1 февраля.