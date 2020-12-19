Не стало писателя и публициста Романа Арбитмана

Сегодня, 19 декабря, стало известно, что Роман Арбитман, российский критик и писатель-фантаст, один из авторов МирФ, умер от коронавируса. Писателю было 58 лет.

Роман Арбитман родился в Саратове в 1962 году. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета, работал учителем, корректором, литературным обозревателем, заведовал отделом прозы в журнале «Волга». С конца 1980-х занимался литературной критикой с прицелом на фантастику и детективы. С 2014-го вел еженедельную программу «В гостях у сказки» на саратовском интернет-телеканале ОКТВ.

Как литератор Роман Арбитман публиковался под несколькими псевдонимами. Под именем Рустам Станиславович Кац в 1993 году вышла монография «История советской фантастики» — книга-мистификация, образец «альтернативного литературоведения». Другой псевдоним, Лев Гурский, Роман использовал в основном для написания сатирических детективов с уклоном в альтернативную историю: яркие примеры — его последние романы, «Корвукс Коракс» и «Министерство справедливости». По мотивам книги Гурского «Перемена мест» был снят детективный сериал «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского». Еще среди его псевдонимов — Аркадий Данилов и Андрей Макаров.

Роман вел колонку в «Мире фантастики» и написал для нас немало статей — о литературе, о критике, о классике фантастического кино. Почитать некоторые из них можно здесь.

Он был точным в наблюдениях и формулировках, проницательным и ироничным. Нам будет очень его не хватать.