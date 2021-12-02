Нейросеть сделала сюрреалистические арты по «Властелину колец», «ДжоДжо» и другой фантастике

Канадская студия WOMBO запустила нейросеть под названием Dream, которая генерирует абстрактные иллюстрации по описанию.
Она доступна бесплатно как в десктопе, так и в виде приложения для Android-смартфонов и айфонов.
Работает это так: пишешь словосочетание и выбираешь один из девяти художественных стилей, после чего приложение создает уникальное изображение.
Мы опробовали нейросеть на некоторых фантастических произведениях: от «Властелина колец» до «Невероятных приключений ДжоДжо».
«Властелин колец»
«Ведьмак»
«Мир фантастики»
«Дюна»
«Доктор Кто»
«Основание»
«Колесо времени»
«Бегущий по лезвию»
«Невероятные приключения ДжоДжо»
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Редактор
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