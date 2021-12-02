Нейросеть сделала сюрреалистические арты по «Властелину колец», «ДжоДжо» и другой фантастике

Канадская студия WOMBO запустила нейросеть под названием Dream, которая генерирует абстрактные иллюстрации по описанию.

Она доступна бесплатно как в десктопе, так и в виде приложения для Android-смартфонов и айфонов.

Работает это так: пишешь словосочетание и выбираешь один из девяти художественных стилей, после чего приложение создает уникальное изображение.

Мы опробовали нейросеть на некоторых фантастических произведениях: от «Властелина колец» до «Невероятных приключений ДжоДжо».

«Властелин колец»

«Ведьмак»

«Мир фантастики»

«Дюна»

«Доктор Кто»

«Основание»

«Колесо времени»

«Бегущий по лезвию»

«Невероятные приключения ДжоДжо»