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    Новости

    Нейросеть сделала сюрреалистические арты по «Властелину колец», «ДжоДжо» и другой фантастике

    2 декабря 2021
    02.12.2021
    1207
    0 минут на чтение

    Канадская студия WOMBO запустила нейросеть под названием Dream, которая генерирует абстрактные иллюстрации по описанию.

    Она доступна бесплатно как в десктопе, так и в виде приложения для Android-смартфонов и айфонов.

    Работает это так: пишешь словосочетание и выбираешь один из девяти художественных стилей, после чего приложение создает уникальное изображение.

    Мы опробовали нейросеть на некоторых фантастических произведениях: от «Властелина колец» до «Невероятных приключений ДжоДжо».

    «Властелин колец»

    Черновик 932

    «Ведьмак»

    «Мир фантастики»

    «Дюна»

    «Доктор Кто»

    «Основание»

    «Колесо времени»

    «Бегущий по лезвию»

    «Невероятные приключения ДжоДжо»

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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