Netflix анонсировал новое аниме по «Ведьмаку»

Netflix в рамках мероприятия Geeked Week анонсировал новое аниме по «Ведьмаку». Сюжет анимационного фильма «Ведьмак: Сирены глубин» (The Witcher: Sirens of the Deep) основан на рассказе «Немного жертвенности», его действие развернется в самый разгар первого сезона.

Примечательно, что в аниме Геральт будет говорить голосом Дага Кокла, актера, озвучивавшего Белого Волка в игровой трилогии от CD Project Red.

Официальный синопсис проекта гласит:

Геральта из Ривии, мутанта и убийцу чудовищ, нанимают расследовать серию нападений на людей в приморской деревне. Ведьмак оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками. Чтобы разрешить эту тайну прежде, чем неприязнь между двумя расами выльется в открытую войну, Геральт должен положиться на помощь друзей, как старых, так и новых.

Слухи о созданиях аниме по «Ведьмаку» ходили с 2022 года. В июне портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники писал, что в работе над мультфильмом примет участие актриса Кристина Рен («Армия мертвецов: Затерянный Вегас»). Она озвучит знакомую и мимолётную любовницу Геральта — барда Эсси Давен по прозвищу Глазок.

«Сирены глубины» появятся на стриминге во второй половине 2024 года.