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    Новости

    Netflix анонсировал новое аниме по «Ведьмаку»

    11 ноября 2023
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    11.11.2023
    637
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    Netflix анонсировал новое аниме по «Ведьмаку»

    Netflix в рамках мероприятия Geeked Week анонсировал новое аниме по «Ведьмаку». Сюжет анимационного фильма «Ведьмак: Сирены глубин» (The Witcher: Sirens of the Deep) основан на рассказе «Немного жертвенности», его действие развернется в самый разгар первого сезона.

    Примечательно, что в аниме Геральт будет говорить голосом Дага Кокла, актера, озвучивавшего Белого Волка в игровой трилогии от CD Project Red.

    Официальный синопсис проекта гласит:

    Геральта из Ривии, мутанта и убийцу чудовищ, нанимают расследовать серию нападений на людей в приморской деревне. Ведьмак оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками. Чтобы разрешить эту тайну прежде, чем неприязнь между двумя расами выльется в открытую войну, Геральт должен положиться на помощь друзей, как старых, так и новых.

    Слухи о созданиях аниме по «Ведьмаку» ходили с 2022 года. В июне портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники писал, что в работе над мультфильмом примет участие актриса Кристина Рен («Армия мертвецов: Затерянный Вегас»). Она озвучит знакомую и мимолётную любовницу Геральта — барда Эсси Давен по прозвищу Глазок.

    «Сирены глубины» появятся на стриминге во второй половине 2024 года.

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    Редактор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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