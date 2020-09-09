Netflix экранизирует роман «Никто не уйдёт живым» Адама Нэвилла

Netflix продолжает экранизировать хоррор-романы фантаста Адама Нэвилла. В прошлом площадка адаптировала его книгу «Ритуал» (снял Дэвид Брукнер), а теперь за основу возьмут «Никто не уйдёт живым».

По данным Deadline, главные роли исполнят Кристина Родло («Террор», «Слишком стар, чтобы умереть молодым») и Марк Менчака («Чужак»). Снимет картину дебютант Сантьяго Менгини. Сценарий написали Джон Крокер («Приключения Паддингтона 2», «Танцующий в пустыне») и Фернанда Коппель («Королевство», «Как избежать наказания за убийство»). Производством займутся Netflix and Imaginarium Productions.

«Никто не уйдёт живым» рассказывает про девушку Стефани, которая снимает дешёвую комнату в жутком доме. Раньше здание принадлежало обществу спиритуалистов, и потому по ночам в нём слышны голоса и шаги. Но что хуже, ныне домом владеют злобные преступники.