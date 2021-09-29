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    Новости

    Netflix приобрёл игровую студию Night School — разработчиков Oxenfree

    29 сентября 2021
    29.09.2021
    303
    0 минут на чтение
    Netflix приобрёл игровую студию Night School — разработчиков Oxenfree

    Студия-разработчик Night School объявила, что её приобрёл Netflix.

    Мы в Night School желаем воплощать наши повествовательные и дизайнерские устремления в виде самобытных, оригинальных игр. Netflix создаёт даёт возможность авторам сериалов и фильмов — а теперь и игровым разработчикам — беспрецедентные возможности создавать и издавать контент, который увлечёт миллионы людей. Наши исследования в области повествовательного геймплея и послужной список Netflix по поддержке рассказчиков — это невероятно естественное сочетание. Казалось, что обе команды пришли к такому решению инстинктивно.

    Night School стала первой студией компании. Разработчики обещают, что продолжат работу над Oxenfree II в обычном режиме, а позже займутся другими игровыми мирами.

    Ранее Netflix анонсировал roguelike-экшен по фильму «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд. Игра должна выйти 23 октября.

    Oxenfree —  инди-адвенчура в жанре мистического триллера о группе друзей, которые случайно открывают разлом в призрачный мир. Игрок берёт на себя роль Алекс, девушки, которая только что привезла своего новоиспеченного сводного брата на вечеринку на острове, где всё пошло не так. Сиквел — с подзаголовком Lost Signals — должен выйти в 2022-м.

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