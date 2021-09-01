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    Новости

    Netflix приобрёл права на показ французского мультфильма о покорении Эвереста

    1 сентября 2021
    01.09.2021
    687
    0 минут на чтение
    Netflix приобрёл права на показ французского мультфильма о покорении Эвереста

    Netflix приобрёл международные права (за исключением Франции, Китая, Кореи и Японии) на показ анимационного фильма Патрика Имбера («Большой злой лис и другие сказки») «Вершина богов» (Le sommet des dieux).

    Компания выпустит мультфильм в ограниченный прокат в кинотеатрах США и Великобритании с 24 ноября и 26 ноября соответственно, а на стриминге он появится 30 ноября.

    «Вершина богов» основана на одноимённой манге Дзиро Танигучи и Баку Юмемакуры. Авторы задаются вопросом «Были ли Джордж Мэллори и его спутник Эндрю Ирвин первыми людьми, покорившими Эверест 8 июня 1924 года?». Сюжет также обыгрывает историю загадочного альпиниста Хабу Джоджи — считалось, что он пропал на многие годы.  

    Тизер 2020 года

    Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в июле.

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