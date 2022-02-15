Netflix приобрёл права на разработку адаптаций по BioShock и Gris

В сети обратили внимание на обновление реестра документов Бюро регистрации авторских прав. И оказалось, что Netflix приобрёл права на разработку адаптаций по видеоиграм BioShock и Gris.

В списке указаны три части BioShock, а также книга Джона Ширли BioShock Rapture, которая описывает события двух первых частей.

Дата подачи — декабрь 2020-го. Финальной версией документа значится 6 января 2022-го.

Как бы там ни было, Netflix ещё ничего официально не анонсировал. К тому же, приобретение прав ещё не означает, что адаптацию всё же запустят в работу. Мы уже знаем, что BioShock пытались экранизировать, но из этого ничего не вышло.

Читайте также Сценарий экранизации Bioshock: шедевр, который мы потеряли? Немногие знают, но в 2009 году Гор Вербински едва не снял экранизацию игры. Недавно в сети появился сценарий этого фильма — и он в хорошем смысле шокирует.

Однако инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что Netflix действительно хочет запустить адаптацию в работу — и именно в формате фильма.

Любопытно, что в конце года СМИ сообщали о разработке новой части игры. Её действие развернётся в 1960-х в неком антарктическом городе.