По данным Variety, Netflix работает над шестым сезоном «Чёрного зеркала». Особых подробностей у издания нет, сюжет держится с секрете. Известно, что в новом сезоне стриминг хочет сделать больше серий, чем в предыдущем. При этом компания намерена сохранить высокий уровень кинематографичности и продакшена, чтобы каждый эпизод воспринимался как цельный фильм.

Последний сезон шоу вышел в 2019-м, и с тех пор права на сериал несколько раз переходили из рук в руки — в том числе поэтому Netflix не мог запустить продолжение. За это время Чарли Брукер, создатель шоу, сделал для стриминга несколько проектов, включая «Смерть 2020-му»!, в котором сатирически подвёл итоги пандемийного года.

Сам Брукер пару лет назад говорил, что сомневается в будущем «Чёрного зеркала». Не был уверен, что у него хватит духу работать над историями о «падающих обществах».