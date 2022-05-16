По данным Variety, Netflix работает над шестым сезоном «Чёрного зеркала». Особых подробностей у издания нет, сюжет держится с секрете. Известно, что в новом сезоне стриминг хочет сделать больше серий, чем в предыдущем. При этом компания намерена сохранить высокий уровень кинематографичности и продакшена, чтобы каждый эпизод воспринимался как цельный фильм.
Последний сезон шоу вышел в 2019-м, и с тех пор права на сериал несколько раз переходили из рук в руки — в том числе поэтому Netflix не мог запустить продолжение. За это время Чарли Брукер, создатель шоу, сделал для стриминга несколько проектов, включая «Смерть 2020-му»!, в котором сатирически подвёл итоги пандемийного года.
Сам Брукер пару лет назад говорил, что сомневается в будущем «Чёрного зеркала». Не был уверен, что у него хватит духу работать над историями о «падающих обществах».
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Чарли Брукер больше не обличает технологии — он рассказывает о самих людях. Это многим не понравилось — но разве это плохо?
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