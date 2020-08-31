Netflix сделал бесплатными несколько фильмов и сериалов

Netflix открыл для потенциальных подписчиков онлайн-кинотеатра бесплатный доступ к 10 избранным фильмам и сериалам.
Правда, в случае сериалов можно посмотреть лишь первые эпизоды, а дальше пользователям предложат оформить подписку.
Для просмотра не нужно регистрироваться, а соответствующая страница доступна только на сайте.
Разумеется, фильмы и сериалы можно посмотреть в русской озвучке или с субтитрами, если есть их поддержка.
Список получился таким:
- «Очень странные дела»;
- «Загадочное убийство»;
- «Птичий короб»;
- «Когда они нас увидят»;
- «Наша планета»;
- «Грейс и Фрэнки»;
- «Босс-молокосос: Снова в деле»;
- «Элита»;
- «Любовь слепа»;
- «Два Папы».
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Редактор
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