Netflix сделал бесплатными несколько фильмов и сериалов

Netflix открыл для потенциальных подписчиков онлайн-кинотеатра бесплатный доступ к 10 избранным фильмам и сериалам.

Правда, в случае сериалов можно посмотреть лишь первые эпизоды, а дальше пользователям предложат оформить подписку.

Для просмотра не нужно регистрироваться, а соответствующая страница доступна только на сайте.

Разумеется, фильмы и сериалы можно посмотреть в русской озвучке или с субтитрами, если есть их поддержка.

Список получился таким: