Netflix взялся за анимационный сериал по «Охотникам за привидениями»

Онлайн-кинотеатр Netflix запустил в производство анимационный сериал во вселенной «Охотников за привидениями» — об этом сообщило издание Variety.

Исполнительными продюсерами выступят Джейсон Райтман и Гил Кенан, написавшие последнюю часть во франшизе, которую тепло приняли как критики, так и обычные зрители.

Увы, никаких подробностей о сюжете сериала пока нет. Будет ли он связан с «Охотниками за привидениями: Наследники, тоже непонятно.

Это будет третий анимационный проект во вселенной. Первым был «Настоящие охотники за привидениями», а второй — «Экстремальные охотники за привидениями».