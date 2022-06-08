Netflix взялся за анимационный сериал по «Охотникам за привидениями»

Онлайн-кинотеатр Netflix запустил в производство анимационный сериал во вселенной «Охотников за привидениями» — об этом сообщило издание Variety.
Исполнительными продюсерами выступят Джейсон Райтман и Гил Кенан, написавшие последнюю часть во франшизе, которую тепло приняли как критики, так и обычные зрители.
Увы, никаких подробностей о сюжете сериала пока нет. Будет ли он связан с «Охотниками за привидениями: Наследники, тоже непонятно.
Это будет третий анимационный проект во вселенной. Первым был «Настоящие охотники за привидениями», а второй — «Экстремальные охотники за привидениями».
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