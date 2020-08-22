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    Новости

    Netflix закрыл сериал «Мне это не нравится», а Showtime отменил новые «Страшные сказки»

    22 августа 2020
    Кот-император
    22.08.2020
    4872
    0 минут на чтение
    Netflix закрыл сериал «Мне это не нравится», а Showtime отменил новые «Страшные сказки»

    По данным Deadline, стриминговый сервис решил отменить сразу два своих сериала — фантастическую драму «Общество» про подростков, которые оказываются в копии своего города, но без взрослых, и мистический сериал «Мне это не нравится» с Софией Лиллис в главной роли.

    Издание пишет, что от сериалов решили отказаться из-за коронавирусной пандемии — даты производства постоянно сдвигались, что приводило к затратам. При этом «Общество» собирались снимать уже в следующем месяце, а для второго сезона «Мне это не нравится» написали сценарий.

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    Вместе с тем Showtime объявил о закрытии спин-оффа «Страшных сказок» — «Города ангелов» с Натали Дормер («Игра престолов», «Тюдоры») в главной роли. Канал поблагодарил команду и актёрский состав за совместную работу над шоу. Каких-то причин СМИ не указали. Последний эпизод первого сезона вышел 28 июня.

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    Кот-император
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