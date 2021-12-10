Новогоднее обращение деда Славы из «Вампиров средней полосы»

Start выпустил проморолик праздничной спецсерии «Вампиров средней полосы» в формате традиционного новогоднего обращения. Дед Слава желает всем хорошего года и напоминает, что «всё можно пережить — если с вами близкие». Но его то и дело перебивает недавно обращённый Женёк. Да, действие выпуска развернётся до событий первого сезона.

Праздничный спецвыпуск выйдет на Start 29 декабря. Его начали снимать прямо в декабре.