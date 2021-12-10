Новогоднее обращение деда Славы из «Вампиров средней полосы»

Start выпустил проморолик праздничной спецсерии «Вампиров средней полосы» в формате традиционного новогоднего обращения. Дед Слава желает всем хорошего года и напоминает, что «всё можно пережить — если с вами близкие». Но его то и дело перебивает недавно обращённый Женёк. Да, действие выпуска развернётся до событий первого сезона.
Праздничный спецвыпуск выйдет на Start 29 декабря. Его начали снимать прямо в декабре.
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Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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