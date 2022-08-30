Нил Бломкапм спродюсирует научно-фантастический триллер

По данным Deadline, к будущему проекту Нила Бломкампа присоединились Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада», «Тор») и Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»).
Речь идёт о научно-фантастическом триллере Ash («Пепел»), который продюсирует Бломкамп. Поставить картину должен клипмейкер и продюсер, известный по псевдониму Flying Lotus.
«Пепел» расскажет про женщину, которая приходится в себя после криогенного сна на далёкой планете. Она обнаруживает, что члены экипажа вокруг мертвы. Она встречает некого мужчину, и должна решить, стоит ли ему доверять, хоть он и якобы хочет её спасти. Но после совместного расследования они восстанавливают цепочку страшных событий. И теперь подозрения падают на саму героиню.
Производством займутся компании XYZ Films и GFC Films.
Даты выхода у картины пока нет.
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