Nintendo анонсировала Switch OLED — он выйдет в октябре

Nintendo представила новую портативную консоль в семействе Switch, главной особенностью которой стал 7-дюймовый OLED-экран.
Среди прочих изменений:
- Широкая регулируемая подставка;
- Улучшенный звук;
- LAN-кабель в комплекте;
- 64 ГБ встроенной памяти.
Судя по всему, новая док-станция и Joy-Con совместимы со старой консолью. А в улучшений в плане «начинки», похоже, нет.
Nintendo Switch OLED будут поставлять в двух цветах — белом и черном. Консоль появится в продаже 8 октября. Цена вопроса — 349 долларов или 30499 рублей (на 7,5 тысяч дороже оригинала).
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.