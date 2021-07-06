Nintendo анонсировала Switch OLED — он выйдет в октябре

Nintendo представила новую портативную консоль в семействе Switch, главной особенностью которой стал 7-дюймовый OLED-экран.

Среди прочих изменений:

Широкая регулируемая подставка;

Улучшенный звук;

LAN-кабель в комплекте;

64 ГБ встроенной памяти.

Судя по всему, новая док-станция и Joy-Con совместимы со старой консолью. А в улучшений в плане «начинки», похоже, нет.

Nintendo Switch OLED будут поставлять в двух цветах — белом и черном. Консоль появится в продаже 8 октября. Цена вопроса — 349 долларов или 30499 рублей (на 7,5 тысяч дороже оригинала).