Nintendo временно закрыла магазин eShop в России

Около 13:00 по МСК пользователи сети обратили внимание, что магазин eShop на Nintendo Switch больше недоступен на территории России.
В то же время Nintendo заявила, что это временные неудобства, поскольку сейчас идет техническое обслуживание.
Похоже, компания намерена вернуть возможность покупать игры в магазине, которая исчезла вскоре после введения санкций против России.
В связи с тем что используемый в Nintendo eShop платежный сервис приостановил обработку платежей в рублях, Nintendo eShop для Nintendo Switch в России временно переводится в режим технического обслуживания.
При попытке запустить eShop на Nintendo Switch выскакивает ошибка. Причем сам магазин используется не только для покупки игр, но и для установки ранее приобретенных тайтлов. Однако уже загруженные игры запускаются без проблем.
Решение проблемы есть: если сменить регион профиля на сайте Nintendo, доступ к eShop возвращается — вместе с возможностью загружать уже купленные игры.
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