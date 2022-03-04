Nintendo временно закрыла магазин eShop в России

Около 13:00 по МСК пользователи сети обратили внимание, что магазин eShop на Nintendo Switch больше недоступен на территории России.

В то же время Nintendo заявила, что это временные неудобства, поскольку сейчас идет техническое обслуживание.

Похоже, компания намерена вернуть возможность покупать игры в магазине, которая исчезла вскоре после введения санкций против России.

В связи с тем что используемый в Nintendo eShop платежный сервис приостановил обработку платежей в рублях, Nintendo eShop для Nintendo Switch в России временно переводится в режим технического обслуживания.

При попытке запустить eShop на Nintendo Switch выскакивает ошибка. Причем сам магазин используется не только для покупки игр, но и для установки ранее приобретенных тайтлов. Однако уже загруженные игры запускаются без проблем.

Решение проблемы есть: если сменить регион профиля на сайте Nintendo, доступ к eShop возвращается — вместе с возможностью загружать уже купленные игры.