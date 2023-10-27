Новой части «Фантастических тварей» нет в работе

Режиссер Дэвид Йейтс рассказал, что Warner Bros. не запустила в производство четвертую часть «Фантастических тварей».

После выхода «Тайн Дамблдора» авторы решили взять паузу. Но, как считает постановщик, однажды они все-таки вернутся к работе над продолжением.

В то же время Йейтс отметил, что речи о пяти фильмах во франшизе, о которых заявляла Джоан Роулинг, изначально не шло.

Идея про пять фильмов стала неожиданностью для большинства из нас. <…> Никто не говорил нам, что их будет пять, мы подписались только на один… Я уверен, в какой-то момент мы вернемся. Но да, я не разговаривал с Джоан, я не разговаривал с <продюсером> Дэвидом Хейманом, я не разговаривал с Warner Bros. Мы просто решили сделать паузу.

По словам Дэвида, команда очень гордится «Тайнами Дамблдора», однако съемки были сложными из-за пандемии коронавируса.

Критики и зрители приняли картину прохладно. На Metacritic ее оценки в желтой зоне.