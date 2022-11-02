Новый трейлер Atomic Heart. Игра выйдет в феврале

Московская студия Mundfish представила новый трейлер Atomic Heart, которая по духу напоминает Bioshock и Prey.
Вместе с этим стало известно, что релиз состоится 21 февраля 2023 года — ранее об этом сообщили инсайдеры.
В России и странах СНГ игра будет продаваться эксклюзивно в магазине VK Play. Уже сейчас можно оформить предзаказ экшена: стандартное издание обойдется в 2499 рублей, золотое стоит 3199 рублей, а за премиальное придется отстегнуть 3599 рублей.
Также в течение месяца IGN будет выпускать материалы по Atomic Heart с различными подробностями об игре.
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