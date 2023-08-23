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    Новости

    Новый трейлер игры Hellboy: Web of Wyrd — с точной датой выхода

    23 августа 2023
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    23.08.2023
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    Студия Upstream Arcade опубликовала новый геймплейный трейлер экшена с элементами «рогалика» под названием Hellboy: Web of Wyrd.

    Также у игры появилась точная дата выхода — 4 октября. Она будет доступна на всех основных платформах, включая Nintendo Switch.

    В основу проекта легла совершенная новая историю, которую написал автор комиксов про Парня из пекла Майк Миньола. По сюжету главному герою предстоит отправиться в измерение Вирд, чтобы сразиться с чудовищами и найти пропавшего агента B.P.R.D.

    Протагониста озвучил покойный Лэнс Реддик, наиболее известный по «Джону Уику» и подаривший голос Завале в Destiny 2.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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