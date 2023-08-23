Новый трейлер игры Hellboy: Web of Wyrd — с точной датой выхода

Студия Upstream Arcade опубликовала новый геймплейный трейлер экшена с элементами «рогалика» под названием Hellboy: Web of Wyrd.
Также у игры появилась точная дата выхода — 4 октября. Она будет доступна на всех основных платформах, включая Nintendo Switch.
В основу проекта легла совершенная новая историю, которую написал автор комиксов про Парня из пекла Майк Миньола. По сюжету главному герою предстоит отправиться в измерение Вирд, чтобы сразиться с чудовищами и найти пропавшего агента B.P.R.D.
Протагониста озвучил покойный Лэнс Реддик, наиболее известный по «Джону Уику» и подаривший голос Завале в Destiny 2.
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